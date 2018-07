Il FC Basilea n’è betg cuntent cun las prestaziuns da si’equipa e sa separa per immediat da ses scheftrenader Raphael Wicky. Provisoric surpiglia il trenader da l'equipa U18 Alex Frei.

Relaschà per immediat Raphael Wicky

Gia suenter in onn sto Raphael Wicky bandunar il post da scheftrenader dal FCB.

Basilea ha cumenzà la stagiun nova cun duas terradas. En la Super League hai dà a chasa in 1:2 cunter Son Gagl, ed en l’emprim gieu da la qualificaziun per la Champions League cunter PAOK Saloniki medemamain in 1:2. Las prestaziuns da l’equipa il davos temp n’hajan betg cuntentà las aspectativas da la direcziun sportiva, scriva il club uss. Consequenzas na sajan uss betg stadas d’evitar. Tenor communicaziun spetga il schef da sport Marco Streller dentant era da l’equipa ina reacziun positiva ed ina ferma voluntad da vulair gudagnar.

Cumenzà betg mal

Raphael Wicky aveva surpiglià al cumenzament da la stagiun passada l’emprima equipa dal FC Basilea. Igl è stà l’emprim post da trenader dal Vallesan da 41 onns ed anteriur giugader da la naziunala svizra. En la Champions League avevan el e l’equipa persvadì cun sa qualifitgar per ils otgavelfinals. Percunter aveva il FCB per l’emprima giada dapi il 2009 manchentà da daventar campiun svizzer.

