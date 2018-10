Inhalt

Naziunal/Internaziunal - Roger Federer en dus sets enavant

In'ura ed in quart ha il Svizzer duvrà per far il pass en il quartfinal. Cun 6:3 e 7:5 batta Federer il Tudestg Jan-Lennard Struff als Swiss Indoors a Basilea. L'adversari en il quartfinal dal venderdi è il Franzos Gilles Simon.