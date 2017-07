Grazia a sia victoria a Wimbledon è Roger Federer puspè en ils top trais dal mund. E quai per l’emprima giada dapi l’avust dal 2016.

Uschia surpassa Roger Federer Stan Wawrinka ch’è ussa sin plaz tschintg sco era Novak Djokovic (plaz quatter). A Roger Federer mancan bundant 1’000 puncts sin il numer in dal mund Andy Murray.

Qualificaziun per il final dad ATP

Plinavant è Roger Federer sa qualifitgà per il final dad ATP a Londra il november 2017. Quai sco segund giugader suenter il victur dal French Open Rafael Nadal. Quest final giogan ils megliers otg giugaders da tennis da la stagiun. Roger Federer ha gia savì triumfar là sis giadas.

Tge è anc pussaivel per Federer?

Cun esser danovamain il numer trais dal mund èn las ambiziuns da turnar enavos sin il tron da tennis natiralmain creschidas tar Federer. El è dil maini che u el ni il spagnol Rafael Nadal sajan la fin da quest onn il numer in. Quai ha Federer ditg oz avant las medias. Els dus ch’hajan fatg pausa ina gronda part da l’onn passà hajan da defender mo paucs puncts. Il numer in dentant, Andy Murray ha rimnà la segunda mesadad da l’onn passà varga 5’000 puncts e quels sto Murray defender sch’el less restar il numer in.

RR novitads 12:00