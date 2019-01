Roger Federer gudogna il gieu cun 6:3, 6:4 e 6:4 e fa l'emprim pitschen pass en direcziun defender il titel. Ses proxim gieu gioga el en mesemna encunter l'Englais Daniel Evans.

La giugadra da tennis Belinda Bencic sa preschenta en buna furma a l'Australian Open a Melbourne.

La Svizra da 21 onns batta en l'emprima runda la Tschecca Katerina Siniakova ch’è rangada 15 plazs avant Bencic en trais sets cun 6:4, 2:6 e 6:3. En la proxima runda frunta la Svizra sin la Casaca Julija Putinzewa.

Maletg 1 / 2 Legenda: Belinda Bencic gudogna l'emprima runda a Melbourne. Keystone Maletg 2 / 2 Legenda: Il Svizzer Henri Laaksonen stat per l'emprima giada insumma en la segunda runda dad in turnier da Grand Slam. Keystone

Premiera per Laaksonen

Henri Laaksonen procura perfin per ina premiera a l'Australian Open. Il Svizzer gudogna per l'emprima giada ina partida en il tableau principal dad in turnier da Grand Slam. Cunter Mirza Baschitsch da la Bosnia datti ina victoria da 6:4, 7:6, 4:6 e 6:3. En la segunda runda frunta Henri Laaksonen sin l’Australian Alex de Minaur che vala sco in dals pli gronds talents dal tennis.

