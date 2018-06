Duels per la qualificaziun:

Avant il gieu era la Columbia anc cnapp sut il stritg da qualificaziun. Cun la victoria cunter il Senegal è la chaussa però clera: La Columbia è vinavant. En il segund gieu ha la victoria da la Pologna cunter il Giapun bain betg gidà la Pologna (ch'aveva avant 0 puncts). Però ha il Giapun uschia gì tuttina blers puncts sco il Senegal – ed era la medema differenza da gols. Uschia sa qualifitgescha quella equipa cun las pli paucas cartas melnas e cotschnas: il Giapun.

Gieus da «trenament» en la gruppa G

En la gruppa G na vai betg pli per la qualificaziun per ils 8avels finals. L'Engalterra e la Belgia giogan a Kaliningrad per l'emprim plaz da la gruppa – omaduas squadras èn gia qualifitgadas. Giudim la gruppa giogan il Panama e la Tunesia a Saransk mo anc cunter l'ultim plaz. Omaduas squadras n'han anc nagin punct.

RR novitads 17:00