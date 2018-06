Duels per la qualificaziun:

En la gruppa H èn il Senegal e la Columbia ids senza gols en la pausa. Sut squitsch è plitost la Columbia ch'è il mument gist sut il stritg da qualificaziun. Però era per il Giapun n'è la chaussa betg clera, tut tenor ils resultats da l'ulteriur gieu. La Pologna cun 0 puncts en la gruppa po anc far cosmetica dal resultat.

Gieus da «trenament» en la gruppa G

En la gruppa G na vai betg pli per la qualificaziun per ils 8avels finals. L'Engalterra e la Belgia giogan a Kaliningrad per l'emprim plaz da la gruppa – omaduas squadras èn gia qualifitgadas. Giudim la gruppa giogan il Panama e la Tunesia a Saransk mo anc cunter l'ultim plaz. Omaduas squadras n'han anc nagin punct.

