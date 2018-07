Russia sajetta la Spagna or dal turnier

Ils russ cun il chapitani Fyodor Smolov che celebreschan lur qualifcaziun per il quart final suenter avair gudagnà ils penaltis cunter la Spagna.

Avant passa 78'000 aspectaturas ed aspectaturs a Moscau han ils Spagnols cumenzà bain cun definir il gieu e bajegiar si schanzas. Però era cun dominar la partida n'ha la Spagna betg chattà ina rusna en la squadra da la Russia che giugava fitg defensiv. 2 gols hai dà fin la pausa – omadus fatgs da la Russia: La 12avla minuta in autogol da Sergej Ignaschewitsch – ch'ha mess en la rait cun il chaltgogn in sajet dal Spagnol Sergio Ramos. La 41avla minuta ha Artjom Dsjuba egualisà cun in penalti pervi d'in «hands» da Gerard Piqué.

En la segunda mesadad ha la Spagna bain augmentà il squitsch, però betg pudì trair la balla en la rait, uschia ch'i steva suenter 120 minutas dal gieu anc adina 1:1. La prolungaziun n'ha purtà nagins gols, uschia ch'igl è ì en ils penaltis. Là ha la Russia gudagnà cun 3:4.

En il quart final frunta la Russia sin la Croazia ubain il Danmarc.

