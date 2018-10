L'attatgader dal HCD ha in problem vi dal schanugl.

Sami Sandell probabel out per stagiun

Sami Sandell na po per questa stagiun probablamain betg pli turnar sin il glatsch.

Il Finlandais da 31 onns che gioga per il Club da Hockey da Tavau è probablamain out per il rest da la stagiun. Quai pervi d'in problem cun il carlac en il schanugl. «Nus giain da quai ora ch'el na po questa stagiun betg pli giugar», ha ditg il president dal HCD, Gaudenz Domenig al portal online «Watson». Ils Grischunais èn uss a la tschertga d'in nov attatgader da l'exteriur.

Sandell è vegnì mez fanadur sin emprova tar il HCD. In mais pli tard ha el survegnì il contract per la stagiun 2018/19. En il campiunadi n'ha il giugader dentant anc betg dà in gieu. Sandell è sco ultim stà tschintg onns tar Ilves Tampere, là è el stà l'ultima stagiun il meglier scorer da ses club, cun 48 puncts en 53 gieus.

