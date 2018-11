Ils 14 da favrer 2014 è stà il grond di da Sandro Viletta. A Sotschi è il skiunz engiadinais daventà campiun olimpic en la cumbinaziun. Dapi quest di n’èsi dentant betg pli stà in temp dad aur per Viletta. Blessuras e blessuras han franà il skiunz da 32 onns.

Dar si n’è dentant betg vegnì en dumonda. Il plaschair vid l’ir cun skis saja memia grond per terminar sia carriera, di Sandro Viletta. El cumbatta di per di per puspè pudair concurrenzar cun ils megliers skiunzs dal mund. Dacurt ha Viletta trenà l’emprima giada sin la naiv. Il sentiment saja bun, uschia Viletta. Via cursas da la cuppa d’Europa vul l’Engiadinais puspè turnar en la cuppa mundiala, uschia il plan dal skiunz ch’ha gudagnà en siar carriera ina cursa da la cuppa mundiala, il super-g da Beaver Creek il 2011.

