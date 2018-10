SC Berna perda cunter ils New Jersey Devils

Il SC Berna ha pers il gieu da test cunter ils New Jersey Devils be piz a cup. Duas minutas avant la fin dal temp regular ha Mark Arcobello pudì egualisar per il SCB al 2:2.

Il gol decisiv per il club da la NHL cun ils dus Svizzers Nico Hischier e Mirco Müller è crudà en la quarta minuta da la prolungaziun tras Taylor Hall.

La PostFinance Arena a Berna è stada vendida or. Passa 17'000 aspectaturs han persequità la partida en il stadion.

RR novitads 23:00