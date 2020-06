Pervia dal coronavirus è la stagiun per il Club da hockey da Tavau e per tut las equipas da hockey en Svizra ida a fin fitg spert. Dad in di sin l’auter è la stagiun vegnida annullada. Per l’emprima giada en l’istorgia n'hai dà nagins playoffs. Per mintga hockeyan il pli bel temp da l’entira stagiun.

Gist suenter che la stagiun è vegnida annullada han ils giugaders savì prender vacanzas. Lura pass per pass puspè cumenzar cun il trenament. Pervia da las mesiras da segirezza dentant be sulet a chasa. Suenter han ins pudì cumenzar da trenar puspè en gruppas, ed uschia è uss l’entira equipa dal HCD puspè enavos en la halla da glatsch. Betg sin il glatsch, dentant en las salas da fitness. Il HCD sa prepara sin la nova stagiun.

Impurtant da puspè savair turnar en la halla

Per ils giugaders dal HCD n'èsi betg uschè impurtant da savair, cura e nua che la nova stagiun cumenza. Per il giugaders èsi bler pli impurtant da pudair turnar en la halla e da far insatge cun ils collegas d’equipa. Per il mument treneschan ils giugaders da hockey forza, cundiziun ed inschign. Pir la fin da fanadur turna l’equipa lura puspè sin il glatsch.