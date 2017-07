Schurter ina classa per sasez

Il mountainbiker Nino Schurter gudogna er la terza cursa da la cuppa mundiala en questa stagiun. Schurter ha triumfà ad Andorra, quai a moda suverana.

Il campiun mundial e campiun olimpic Nino Schurter è scappà da l'entira concurrenza gia curt suenter la partenza e ha per part gì in avantatg da passa ina minuta. La finala ha Schurter triumfà cun in avantatg da 18 secundas sin ses cumpatriot Mathias Flückiger. Terz cun in retard da 19 secundas è vegnì il Franzos Jordan Sarrou. Ina buna prestaziun ha er Florian Vogel mussà. Il Svizzer è daventà 5avel cun in retard da strusch ina minuta ed uschia cumplettà il bun resultat svizzer. Betg a la partenza èn stads il Franzos Julien Absalon ed il Tschec Jaroslav Kulhavy.

Cursa da la cuppa mundiala a Lai

En in'emna stat gia la proxima cursa da la cuppa mundiala sin il program, quai a Lai. Avant ses isch-chasa emprova Nino Schurter da defender la victoria da l'onn passà. Schurter va en mintga cas a la partenza sco il grond favurit suenter ils resultats da la stagiun actuala. Sper las victorias en la cuppa mundiala ha il mountainbiker da Tersnaus er triumfà l'entschatta da la stagiun al Cape Epic, la pli dira cursa da mountainbike sur pliras etappas en l'Africa dal Sid.

RR novitads 17:00