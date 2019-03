7avel rang per von Siebenthal

L'unica Svizra en la cursa da 30 kilometers stil liber ha mussà ina ferma cursa. Nathalie von Siebenthal è vegnida 7avla.

Gudagnà la cursa ha la Norvegiaisa Therese Johaug. Davos la dominatura ha Ingvild Flugstad Oestberg procurà per la victoria dubla norvegiaisa. Ella è gia ida per sia 5avla medaglia en quests campiunadis mundials a Seefeld. Bronz ha gudagnà la giuvna da 19 onns, la Svedaisa Frida Karlsson. Per Johaug è quai la terza medaglia d'aur en la terza cursa da distanza a Seefeld. En tut è ella ussa 10 dubla campiunessa mundiala.

