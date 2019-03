La gronda naziun en il Tirol è stada la Norvegia ch’ha gudagnà gist 25 medaglias, 13 dad aur. La delegaziun svizra è turnada a chasa cun ina medaglia da bronz entras Killian Peier en il siglir cun skis. Peier ha uschia procurà per la gronda surpraisa svizra a Seefeld.

Passlunghists cun mauns vits

Naginas medaglias hai dà per ils passlunghists svizzers, er betg per il grond trumf Dario Cologna ch'aveva anc gudagnà avant in onn l’emprova generala a Seefeld. Tuttina dastgan blers passlunghists da Swiss Ski esser cuntents cun lur prestaziuns a quels campiunadis mundials. Plirs dad els han numnadamain mussà a Seefeld la meglra prestaziun da la stagiun, uschia per exempel Dario Cologna cun ses 6avel plaz en la cursa da 15 kilometers, Jonas Baumann sco 14avel en la medema cursa, Nadine Fähndrich cun ses 5avel plaz en la cursa da 10 kilometers u Nathalie von Siebenthal ch’è vegnida 7avla en la cursa roiala sur 30 kilometers. Quels resultats mussan ch’ils Svizzers han fatg bler endretg, che la preparaziun è stada buna, ch’els han pudì da clamar giu la meglra prestaziun al di x ed er ch’il material ha constà. Blers buns resultats, tuttina, l’exploit ha mancà per pudair far il pass sin il podest.

Buns e bels campiunadis mundials

Ina medaglia dad aur datti franc per ils organisaturs. Ils campiunadis mundials a Seefeld han funcziunà dad A fin Z ed han er carmalà blera glieud a l’ur da la loipa. Er l’ospitalitad dals Tirolais è stada fitg cordiala, ins è sa sentì a Seefeld sco da chasa. Quests campiunadis mundials van plinavant er en l’istorgia sco ils campiunadis da sulegl. Cun ina duas excepziuns ha l’aura adina manegià bain cun Seefeld.

Scandal da doping

Il sulet punct negativ è cleramain stà il scandal da doping. Suenter ina razzia èn vegnids traplads curt avant la partenza dals 15 kilometers dals umens gist plirs atlets ch’han concedì d’avair fatg transfusiuns da sang, uschia er ils dus Austriacs Max Hauke e Dominik Baldauf sco er il Kasach Alexei Poltoranin, ina da las grondas figuras en la cuppa mundiala. Che gest ils Austriacs han laschà traplà n’è betg chapibel damai ch’els savevan ch’els stettian en il focus suenter ch’il passlunghist Johannes Dürr era gia vegnì traplà cun doping avant ils gieus olimpics il 2014 a Sotschi ed aveva dacurt confessà tut en ina reportascha da la televisiun tudestga. Il davos chapitel en chaussa doping n’è cunquai anc betg scrit per la federaziun austriaca da ski nordic.

