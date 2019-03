A l’ur da la loipa a Seefeld sa chattan ils camiuns da service. Tranter ils camiuns gigantics da la Norvegia, la Svezia e la Finlanda è era parcà il camiun da Swiss Ski, in camiun in bun tant pli pitschen ch’ils camiuns scandinavs. In grond camiun muntia er dapli lavur, e la finala saja impurtant d’avair bun material e betg il pli grond e meglier camiun di Roger Wachs, il schef da l’equipa svizra da service. En Scandinavia giaja er per prestige.

Quai che marscha en ils camiuns è secret

Roger Wachs prepara gia dapi bun 15 onns ils skis da Dario Cologna e collegas. Per passa 100 dis ad onn è quest camiun da tschaira ses da chasa. Ensemen cun sia giuvna equipa – per gronda part anteriurs curriders da passlung – è Roger Wachs radund tschintg mais ad onn sin viadi cun l’equipa svizra da passlung. Di per di preparan els skis tut a dubel, dattan si tschaira, puleschan e schubregian quels e sa chapescha testeschan els er ils skis per ch’ils Svizzers possian la finala ir a la partenza cun il meglier material pussibel. La fin finala decidia dentant l’atlet, pia Dario Cologna sez, cun tge ski ch’el less parter.

Als campiunadis mundial a Seefeld han Roger Wachs e sia equipa fatg buna lavur fin oz. Il material, ils skis han funcziunà. Tar talas relaziuns da primavaira cun naiv bletscha han ils Svizzers savens bun material. Tge ch’els fetschian dentant exact cun ils skis n’ha Roger Wachs betg tradì. La preparaziun dals skis è in secret en il mund da passlung.

