Avant in onn ha il Jauer er gudagnà la cursa da 15 kilometers da la cuppa mundiala a Seefeld ed uschia l’emprova generala per ils campiunadis mundials.

Malgrà ils gronds success da Dario Cologna sur la distanza da 15 kilometers n’ha parta el betg sco in dals favurits per ina medaglia als 52avels campiunadis mundials da ski nordic. Per ina ha Cologna fatg il viadi a Seefeld senza ina suletta plazza da podest en questa stagiun e per l’autra vegn currì questa giada en il stil classic, betg dispit la tecnica preferida da Cologna.

Tut sto constar perfetg per avair success

Dario Cologna sez, sco era ses fans ed ils experts san che tut sto ir si perfetg e ch’i dovra in exploit per gudagnar in’ulteriura medaglia sur ils 15 kilometers. Cologna ha dentant gia mussà pliras giadas ch’el vegn da mussar gist lura sia meglra prestaziun cui vala per propi. Plinavant fai aura da primavaira a Seefeld e la naiv è uschia fitg bletscha, relaziuns nua che Dario Cologna sa senta bain. Ma er il material sto constar e quel gioghia ina fitg impurtanta rolla en questa cursa manegia l’expert Adriano Iseppi.

