Er sch’ils resultats en questa stagiun na pledan betg per Dario Cologna, na fissi nagina surpraisa sch’il Jauer gudagnass ina medaglia en la cursa da 50 kilometers stil liber. Per l'ina ha Cologna mussà en la cursa da 15 kilometers classic, nua ch’el è vegnì 6avel, che la furma constat. Plinavant vegn currì oz en sia tecnica preferida e per l’autra èsi ina cursa nua che la rutina e l’experientscha gioga ina rolla impurtanta. Er davart il material na sto Dario Cologna betg far gronds quitads. Ils Svizzers han fin oz adina giu bun material a Seefeld. E tar talas relaziuns da primavaira funcziuneschan ils skis dals Svizzers il pli savens adina bain.

Norvegiais danovamain ils gronds favurits

Sche tut va si sco giavischà e sche Dario Cologna ha il cletg da cursa ch’i dovra per pudair far il pass sin il podest è bler pussibel. Ils gronds favurits en questa davosa cursa a Seefeld èn dentant ils dus Norvegiais Sjur Røthe ch’ha gia triumfà en il skiatlon e ses cumpatriot Martin Johnsrud Sundby ch’ha gudagnà aur en la cursa da 15 kilometers. Bunas schanzas han era il Russ Sergej Ustjugow ed il Canadais Alex Harvey.

Trio svizzer a la partenza

Per la Svizra partan sper il grond trumf Dario Cologna anc Toni Livers e Roman Furger. Er dad els dus dastgan ins spetgar ina buna cursa. Toni Livers vala sco in spezialist da distanza, oravant tut en sia tecnica preferida, il skating. E Roman Furger ch’ha gia gudagnà pliras giadas il maraton da l’Engiadina ha uschia er gia mussà, ch’el è bun per in top resultat, sche tut grategia sco giavischà.

Partenza per la cursa sur 50 kilometers stil liber è a las 13:00 uras. Il Radio Rumantscha rapporta live da Seefeld.

RR Sportissimo 17:00