Tim Hug trenescha per la gronda part sulet. El sto era organisar tut sez. Plinavant mancan ad el ils daners per engaschar in trenader, in um da service e tut quai ch’i dovra per avair success. Al cumenzament da la stagiun è Hug perquai sa decidì dad ir ester e trenar ensemen cun ils Norvegiais. Quai saja stà in bun pass di Hug. El haja oravant tut profità fitg en il passlung.

A Seefeld parta Tim Hug sa chapescha per la Svizra, ma el fa part dal team norvegiais. Quel dat tips e trics a Hug, prepara ses skis e fa tut il pussibel per ch’el vegni da mussar duas bunas concurrenzas a quels campiunadis mundials, forsa ses davos da la carriera.

RR actualitad 07:00