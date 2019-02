L’onn 1964 èn stads ils emprims gieus olimpics ad Innsbruck/Puntina. Gia lura han gì lieu las concurrenzas da passlung sin il plateau da Seefeld. La segunda giada eran ils gieus olimpics l’onn 1976 en la regiun dal Tirol. Quasi dapli lura s’interessescha Heinz Strasser per tut quai ch'ha da far cun sport d’enviern e cun olimpia.

Rimnader passiunà

Dapi 60 onns ed ils emprims gieus olimpics en la regiun da Seefeld ramassa Heinz Strasser unicats da pli baud. En in pitschen museum amez Seefeld expona el objects da tutta sort da pli baud. Da las lattas da siglir cun skis, fin tar la chapellina da Franz Klammer anno 1976. Tut è qua exponì. Glieud che s’interessescha per il sport d’enviern po far en il museum in viadi en in temp ch'è gia daditg passà.

Tut originals e ramassà sez

Ils objects ch'èn da vesair en il museum olimpic a Seefeld èn tuts da proprietad privata. La gronda part da la rauba en il museum ha Heinz Strasser survegnì gist dal champiun olimpic sez. Sco il numer da partenza da Leonhard Stock u ils skis da Eero Mäntyranta. Autras chaussas ha el chattà per cas, ed anc auters objects ha el survegnì regalà dad auters museums ch'i na dat betg pli.

RR actualitad 11:00