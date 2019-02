Quai che la pulpa è per ils Grischuns è il «Speck» fimentà per ils Tirolais. Dapertut a Seefeld datti la pussaivladad da cumprar la charn fimentada. Auter che tar la pulpa deriva la charn per far il «Speck» fimentà dal purschè. Sco tar la pulpa era vegn la charn l’emprim mess en ina marinada da sal e paiver cun ginaiver ed in zichel agl. Alura vegn la charn fimentada cun lain da fau. Silsuenter vegn ella stagiunada. Per part plirs mais.

Gronda paletta da charnpiertg

La variaziun da la charnpiertg è enorma. Da charnpiertg tradiziunala cun la vetta da grass fin tar la panzetta – u da la charnpiertg dal carré fitg magher fin tar la coppa è tut pussaivel. Tut tenor il gust pon ins cumprar a Seefeld gist ch'ins vul. Charnpiertg datti per propi en tut las variantas e dapertut en il lieu dals campiunadis mundials da skis.

Tradiziun da plirs tschientaners

Sco la pulpa en il Grischun è era la charnpiertg en il Tirol la varianta la pli veglia per conservar la charn. Sch'ella vegn marinada e fimentada, lura tegna ella per in lung temp. Sche la charn vegn stagiunada da moda gista, lura han ins adina «Speck» sin maisa. Ensemen cun in zichel paun seghel – magari cun anis – è quai la varianta la pli tradiziunala per laschar gustar la spezialitad tirolaisa.

Legenda: Il «Speck» fimentà tirolais datti en tut las variaziuns pussaivlas. RTR, Roman Dobler

