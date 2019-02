A la partenza al sprint van Jason Rüesch, Jovian Hediger, Roman Furger e Roman Schaad sco era Laurien van der Graaff e Nadine Fähndrich. Il grond trumf è franc Laurien van der Graaff. La spezialista da sprint da Tavau ha gudagnà avant in onn il sprint da la cuppa mundiala a Seefeld ed uschia l’emprova generala per quels campiunadis mundials. Malgrà che van der Graaff n’ha betg gì ina stagiun ch’è ida sco giavischà fin ussa, a Seefeld sa senta ella bain. Il profil da quest sprint è numnadamain sco fatgs per la Grischuna.

Forsa la pli impurtanta cursa da la carriera

Pudair repeter il success d’avant in onn fissi in siemi, ma la concurrenza saja fitg gronda. En mintga cas saja questa cursa pli probabel la pli impurtanta insumma en sia carriera sco quai che Laurien van der Graaff di, pertge i saja bain pussibel ch’ella vegni a terminar sia carriera a la fin da la stagiun.

La qualificaziun dals sprints dals umens e da las dunnas cumenza a las 12:00 uras. A partir da las 14:30 uras vai liber cun la fasa da k.o. cun ils megliers 30. Ils gronds favurits tar ils umens èn il Norvegiais Johannes Hösflot Klaebo ed il Talian Federico Pellegrino, tar las dunnas vala la Svedaisa Stina Nilsson sco il grond trumf.

Legenda: Laurien van der Graaff a la conferenza da medias 1 di avant ils campiunadis mundials nordics a Seefeld. Keystone

