Mo per pauc avessi dà in final cun participaziun svizra. Nadine Fähndrich, segunda suenter la qualificaziun, ha manchentà il final mo per otg tschientavels ed è vegnida 7avla. Nadine Fähndrich valeva sco favurita per ina medaglia. In grond trumpf era er la spezialista da sprint da Tavau che ha gudagnà avant in onn il sprint da la cuppa mundiala a Seefeld . Ella è dentant crudada ora gia en il quartfinal.

Dunnas – il podest

Maiken Caspersen Falla da la Norvegia

Stina Nilsson da la Svezia

Mari Eide da la Norvegia

Era Schaad croda ora en il quartfinal

Il sulet Svizzer ch'era aunc en da la partida, Roman Schaad, n'ha gì nagina schanza ed è crudà ora.

Umens – il podest

Johannes Hoesflot Klaebo da la Norvegia

Federico Pellegrino da l'Italia

Gleb Retiwych da la Russia

Ils Norvegiais Johannes Hösflot Klaebo po festivar il prim titel tar ils campiunadi mundials dal ski nordic a Seefeld. Per Johannes Klaebo èsi l’emprim da sia carriera. Sia cun patriota Kaspersen Falla ha percunter pudì defender il titel gudagnà gia avant dus onns.

