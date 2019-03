La stagiun da Nathalie von Siebenthal n'è fin uss betg propi stada ina buna stagiun. Cun las prestaziuns esi stà in zichel sco cun ina unda. Ina giada èn ellas stadas bunas, lura dentant puspè nauschas. Durant l’entira stagiun n'ha Nathalie von Siebenthal betg savì declerar questas differenzas. Avant in pèr paucs dis ha ella schizunt sa tschentà la dumonda sch'ella less far ina pausa dal sport activ.

Pli grond talent svizzer dapi decennis.

Surtut sin las distanzas lungas è Nathalie von Siebenthal ina gronda speranza per il futur. La campiunessa mundiala da juniors en il skiatlon ha savì mussar ses talent per part era gia tar occurrenzas grondas. A Lahti per exempel tar ils davos campiunadis mundials è ella currida en il skiatlon sin plaz quatter. Tar ils gieus olimpics a Pyeongchang duas giadas sin plaz sis, sur 10 km ed en il skiatlon.

Questa stagiun manca anc l'exploit

Suenter las bunas prestaziuns tar ils davos gieus olimpics, nua che la Svizra è stada en differentas cursas la meglra curridra suenter las grondas naziuns n'ha ella betg pli savì mussar sia classa. Forsa gartegia quai en la davosa cursa da las dunnas da quests campiunadis mundials. Per in exploit sto dentant tut constar.

RR actualitad 07:00