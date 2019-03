La staffetta da las dunnas ha stuì magunar tar ils campiunadis mundials nordics a Seefeld ina terrada. La cursa era atgnamain a fin avant ch'ella ha cumenzà per propi. L’emprima curridra, la grischuna Laurien van der Graaff ha gì grondas difficultads gia sin la segunda runda. Cun grond retard ha ella pudì surdar suenter ils emprims tschintg kilometers, la cursa per la staffetta svizra era gia lura quasi a fin.

Cuntanscher ina plazza suenter las grondas naziuns

La staffetta svizra n'è segir betg in candidat da medaglia. Dentant ha l’equipa en mira in plaz suenter las grondas naziuns. Sche tut va si lura è forza schizunt pussaivel ina plazza da diplom, vul dir ina plazza tranter las meglras sis naziuns dal mund. Sco tar ils davos campiunadis mundials, nua che la staffetta svizra ha terminà la cursa sin plazza quatter. Per quai dovri dentant ina prestaziun extraordinaria da tuts quatter curridurs.

Cologna e Baumann adina meglier en furma

Durant la davosa cursa sur 15 kilometers en il stil classic han tant Cologna sco era Baumann mussà che la furma vegn adina meglra. Omadus han mussà ina buna cursa ed han pudì ir en la davosa cursa avant la staffetta per in bun sentiment. Ueli Schnider ha anc gì in zichel fadia sin il traject e per Toni Livers è la staffetta l’emprima cursa da quests campiunadis mundials. Il curridur da Trun turna suenter ina grippa puspè sin la loipa.

