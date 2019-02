La premiera ad in campiunadi mundial da ski nordic ha Toni Livers da Trun festivà il 2005 ad Oberstdorf en Germania. Ussa, 14 onns pli tard a Seefeld è Livers per l’otgavla giada a la partenza.

Legenda: Tadlar il audio Bunura: Toni Livers per la 8avla giada ad in campiunadi mundial. Durada 03:14 minutas.

Toni Livers è in dals seniors, ma er in dals pli rutinads atlets als 52avels campiunadis mundials en il Tirol. El n’avessi mai cartì ch’el possia ina giada far ina tala carriera, quai na saja er mai stà sia finamira, di Livers ch’ha oz 35 onns. El saja oz dentant er losch da quai, er perquai ch’el haja durant tut quels onns er adina puspè pudì sa qualifitgar ord atgna forza per ils campiunadis mundials da ski nordic.

Suenter Oberstdorf il 2005 è Toni Livers sa participà en in ritmus da dus onns als campiunadis mundials a Sapporo, Liberec, Oslo, Val di Fiemme, Falun, Lahti ed il 2019 a Seefeld. Per ina medaglia n’hai mai tanschì, dentant per bain inqual resultat sut ils top 10. Ses megliers resultats ha il currider da Trun cuntanschì il 2007 a Sapporo. En il Giapun è el tranter auter vegnì 9avel en il skiatlon.

Ils campiunadis mundials a Seefeld sajan sco campiunadis mundials da chasa. I regia en il Tirol ina sumeglianta cultura, la cuschina saja la medema, ins chapeschia il linguatg e tut quai plaschia ad el, di Livers ch’ha stuì dar forfait per il skiatlon pervia da la grippa. Ses punct culminant als campiunadis mundials a Seefeld suondan lura al davos di cun la cursa da 50 kilometers en il stil liber.

