Blers atlets van en l'autezza per trenar, fin 1'500 meters sur mar. En l'autezza hai pli pauca aria ed il corp producescha dapli corpuls cotschens. Quai per ch'il corp possia transportar dapli oxigen. Dapli oxigen en il corp munta er dapli forza per la musculatura. Quest trenament en l'autezza sco tal è lubì.

Quels che cugliunan cun la metoda da doping da sang, tiran lura dentant giu il sang cun ina transfusiun e mettan quel en salv. Ad in eveniment vegn lura quest sang che cuntegna blers corpuls cotschens puspè dà enavos en il corp. Uschia han lura ils atlets durant la cursa dapli forza ch'ils auters.