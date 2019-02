In’impurtanta rolla giogan dentant er ils gidanters e voluntaris. Total sa gidan 1’200 persunas di per di che tut gartegia sco giavischà. Tgi mussa il traffic, auters fan controllas a las entradas e blers miran sa chapescha che tut funcziuneschia a las cursas da passlung u a las concurrenzas da siglir cun skis.

Responsabel per ils vials sin la schanza

En acziun sco voluntari a Seefeld è era Achille Zanolari. L’Engiadinais è s’annunzià ensemen cun quatter collegas per in post durant quels bun 10 dis dals campiunadis mundials. Ses pensum a Seefeld en il Tirol è da mirar ch’ils vials sin la schanza da siglir a Seefeld èn en in bun stadi. Datti naiv lura sto Zanolari buffar ora quella dals vials per ch’ils atlets hajan bunas cundiziuns da siglir.

Achille Zanolari abitescha durant quels campiunadis mundials a Leutasch, bun in quart ura davent da Seefeld. Là han el e collegas survegnì in appartament da vacanzas. In dad els haja mintgamai er da cuschinar la saira. En mintga cas sajan els fitg cuntents dad esser qua, di Zanolari ch’è gia stà en acziun sco voluntari als campiunadis mundials da ski alpin a San Murezzan.

RR actualitad 11:40