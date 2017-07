Segund plaz per Stefan Küng al Tour de France

Stefan Küng manchenta be per pauc la victoria en l'emprima etappa.

En la cursa cunter il temp a Düsseldorf era be il Brit Geraint Thomas pli svelt ch’el.

Sin ils 14 kilometers ha Küng pers tschintg secundas sin Thomas. Terz è vegnì il Bieloruss Wassil Kirijenka. Chris Froome, il victur dal Tour de France da l’onn passà, è vegnì sisavel. Il campiun mundial actual da la cursa cunter il temp e matador local, Tony Martin, è daventà quart.

Alejando Valverde sa tschentà en l'ospital

Per il Spagnol Alejandro Valverde è il Tour de France gia a fin.Valverde, che valeva sco in dals favurits dal Tour, è crudà grevamain tar la cursa cunter il temp a Düsseldorf. El è vegnì transportà a l’ospital. I vegn suspectà ch’el haja rut plira ossa. Il ciclist rutinà era glischnà ora en ina curva e collidà cun ils giatter a l’ur da la via.

