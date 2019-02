Suenter ils campiunadis mundials da skis da l’elita ad Are spetgan ils campiunadis mundials da juniors a Val di Fassa. La plattafurma per ils futurs stars da skis. Inqual grond skiunz ha gia fatg furora tar ils juniors. Uschia per exempel Mikaela Shiffrin u era Marcel Hirscher. Per l’emprima giada ha la giuvna skiunza Selina Egloff da Scuol la schanza da mussar tar in eveniment grond da skis sia classa. La skiunza che vala sco grond talent è nominada per il slalom gigant e per il slalom dals campiunadis mundials da juniors.

Mikaela Shiffrin – il grond idol

Actualmain è la skiunza americana la meglra skiunza dal mund. Sco ses grond idol vul er Selina Egloff esser ina giada a la partenza tar gieus olimpics. Fin lura è la via anc stentusa. In emprim pass ha la skiunza da deschset onns dentant fatg cun esser da la partida tar ils campiunadis mundials da juniors. La pli giuvna Svizra vul mussar ses grond talent e cumbatter a Val di Fassa per buns resultats. Gia uss èsi cler per ella, ch'ella na vul betg mo esser da la partida, ella vul mussar bunas prestaziuns.

Classa da sport – gimnasi da sport

Gia cun dudesch onns ha Selina Egloff fatg il pass en la classa da sport da l’Institut Otalpin a Ftan. Da là è la via ida enavant al gimnasi da sport a Tavau, nua che la giuvna skiunza sa profitar anc dapli da las structuras da trenament. En la scola sa ella cumbinar a moda optimala sia passiun, l'ir cun skis, cun il banc da scola. Dapi la stad passada è ella era la pli giuvna atleta en in cader da Swiss Ski. Ella è avanzada dal center da prestaziun naziunal regiun ost en il cader C da Swiss Ski.

