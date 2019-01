La fin da mars da l’onn passà era Selina Gasparin sa participada la davosa giada ad ina cursa da biatlon – quai als campiunadis svizzers a Lai. L’october passà è ella vegnida per la segunda giada mamma. Uss è Selina Gasparin che aveva gudagnà argient als gieus olimpics da Sotschi puspè enavos.

Las cursas da la cuppa IBU quasi avant ses isch-chasa sajan perfetgas per far ils emprims pass enavos, ha ditg la pioniera svizra dal biatlon. En bun in mais vul Gasparin lura sa participar als campiunadis d’Europa a Minsk en la Bielorussia. E la gronda finamira è lura da pudair ir a la partenza als campiunadis mundials il mars ad Östersund en la Svezia.

Serafin Wiestner sin il podest

Fatg ina buna figura en l’emprima cursa da la cuppa IBU a Lai ha oravant tut Serafin Wiestner. Il biatlet da Trin è vegnì segund en il sprint sur 10 kilometers. Wiestner ha fatg in sulet sbagl da sajettar ed ha la finala pers bun 10 secundas sin il Franzos Fabien Claude. Cun quest resultat è Wiestner gia sa qualifitgà per ils campiunadis mundials ad Östersund.

Per Serafin Wiestner è quest resultat in grond levgiament suenter che sia stagiun en la cuppa mundiala n’è betg ida sco giavischà. Ses meglier resultat ha el cuntanschì en il sprint da Hochfilzen en l’Austria mez december. Là è Wiestner vegnì 18avel. Suenter resultats mediochers, tranter auter la davosa fin d’emna a Ruhpolding en la Germania, saja stà bun da far in pass enavos en la cuppa IBU. Pli gugent buns resultats en la cuppa IBU che schlets resultats en la cuppa mundiala, uschia Wiestner.

Uschia vai vinavant

La sonda, ils 26 da schaner, vai vinavant a la cuppa IBU a Lai cun las cursas da persecuziun. La dumengia, ils 27 da schaner, stattan lura anc sin il program cursas da staffetta.

