En in’emna cumenzan ad Antholz ils campiunadis mundials da biatlon, per biatletas e biatlets il punct culminant da la stagiun. A la partenza va era Selina Gasparin, quai gia per la 10avla giada en sia carriera.

Il 2007 è Selina Gasparin sa participada per l’emprima giada a campiunadis mundials ch’èn medemamain stads ad Antholz. Ussa, 13 onns pli tard, è ella puspè da la partida ad Antholz che saja in dals pli spezials lieus en la scena da biatlon. E per ella sajan quai quasi campiunadis mundials da chasa, di la pioniera dal biatlon en Svizra.

Ina medaglia fiss in siemi

A chasa tar Selina Gasparin penda gia ina medaglia olimpica, quella d’argient da Sotschi 2014. Plinavant ha ella er gudagnà duas cursas da la cuppa mundiala. Il sulet che manca anc en ses palmarès è ina medaglia a campiunadis mundials. La gronda schanza da realisar quest siemi survegn Gasparin en la cursa da staffetta ensemen cun sias duas soras Aita ed Elisa Gasparin e Lena Häcki. En questa stagiun è quai quartet gia stà trais giadas sin il podest da la cuppa mundiala, uschia che la staffetta svizra da las dunnas vala sco in cunfavurit sin ina medaglia ad Antholz.

