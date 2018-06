Il Senegal ha gudagnà cunter la Pologna cun 2:1. Ils Senegales han manà 36 minutas, quai grazia ad in autogol dals Polacs. Il segund gol han ils Senegales fatg en la 59avla minuta.

Idrissa Gueye (sanester) dal Senegal e Grzegorz Krychowiak da la Pologna cumbatten per il bal.

Ils Polacs han bain pudì far in gol cun il chau. Dad egualisar la partida n'è dentant betg gartegià.

Il Giapun batta la Columbia

Al Giapun è gartegià la partenza en il turnier: En la gruppa H gudogna il Giapun cunter la Columbia cun 2:1.

Legenda: Il plaschair tar il giugader dal Giapun, Makoto Hasebe, davart la victoria è grond. Keystone

Carlos Sanchez ha survegnì la carta cotschna en la terza minuta suenter in hands, uschia ch'ils Columbian eran be pli en 10 sin il plaz. Cun il ballachau da Yuya Osakos via pitga 13 minutas avant la fin dal gieu è il duel tranter ils teams da l'America dal Sid e l'Aisa è l'emprima gida crudà en favur d'in outsider.

