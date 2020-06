Ils organisaturs da la tura d'ATP e WTA hajan dà lur consentiment al plan dals Americans, quai ha rapportà l'emettur da sport «ESPN». Il plan prevesa ch'era il turnier a Cincinnati, gist avant quel a New York, vegn spustà a New York. Omadus events duain vegnir realisads senza aspectaturas ed aspectaturs. Plinavant datti in concept da segirezza che las autoritads da New York stoppian anc approvar.

Mesiras da segirezza severas

Intgins topstars han crititgà ils plans da la federaziun americana ils ultims dis. Novak Djokovic ha discurrì durant ina conferenza da video cun passa 400 giugaders, da mesiras «extremas» ch'ils organisaturs vulan realisar. Uschia pudess be ina persuna accumpagnar il giugader. U er ch'ils participants dal turnier vegnissan isolads cumplet en in hotel datiers dal port aviatic a New York. Er Rafael Nadal, Simona Halep u Ashleigh Barty hajan retegnientschas da viagiar a New York nua che la pandemia ha gì consequenzas severas.

Dapi l'entschatta mars èn ils turniers internaziunals da tennis interruts pervi da la crisa da corona. I vegn quintà en il decurs da l'emna cun in nov chalender per il rest da l'onn u almain ina part da quel. Ch'ils Swiss Indoors a Basilea han lieu quest onn, n'è betg probabel.

Ord l'archiv da SRF: