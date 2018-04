Naziunal/Internaziunal - Serafin Wiestner croda ord il cader naziunal

Il biatlet da Trin, Serafin Wiestner, ha stuì far in pass enavos. Per la stagiun 2018/2019 è el vegnì selecziunà be per il cader A da Swiss Ski suenter ch’el è stà commember da l’equipa naziunala durant la stagiun olimpica.