Shiffrin va en si'atgna categoria e distanziescha il rest per passa ina secunda.

Gia en l'emprim percurs ha Shiffrin procurà per relaziuns cleras. Per 1,39 secundas ha ella distanzià la segunda, la Franzosa Tessa Worley. En il segund percurs n'ha ella betg pli stuì ristgar tut, tuttina ha ella la fin gudagnà cun in avantatg da 1,21 secundas sin Worley. Terza è la Taliana Marta Bassino.

Holdener meglra Svizra

Sco gia en ils emprims quatter slaloms gigants da la stagiun è Wendy Holdener stada la meglra Svizra. Ella è vegnida novavla. Ina ferma prestaziun ha mussà la giuvna Andrea Ellenberger. La Sutsilvana da 25 onns è vegnida 11avla – il meglier resultat fin uss en sia carriera.

Lara Gut-Behrami vegn 18avla e Simone Wild fa sco 23avla er anc intgins puncts.

