Simona Waltert da Cuira en il quartfinal a Wimbledon

Tar il turnier da junioras ha la giuvna gudagnà cunter la Chinaisa Xin Yu Wang e stat uss en il quartfinal.

Simona Waltert ha battì la Chinaisa Xin Yu Wang en dus sets cun 6:2 e 6:4. La giuvna da 16 onns ha adina puspè chaschunà problems a la Chinaisa. In ferm gieu ha la givuvna mussà surtut da la lingia da basa ed en ils returns.

Suenter trais victorias ina suenter l'autra sin il pastget da Wimbledon vegn ina buna posiziun adina pli probabla per Waltert. Il turnier da juniors a Wimbledon è in dals pli renomads turniers per la nova generaziun. Sco sulettas svizras han enfin ussa Martina Hingis (1994) e Belinda Bencic (2013) pudì gudagnar il turnier da junioras a Wimbledon.

Sche Waltert vul suandar l'exempel da lezzas duas sche dovra ella uss anc trais victorias. En il quartfinal frunta Simona Waltert sin l’Americana Sofia Sewing.

