Naziunal/Internaziunal - Sin il HCD spetga ina dira stagiun

En paucs dis cumenza la nova stagiun da hockey, er per il HCD che na vala er quest onn betg tranter ils gronds favurits per il titel da campiun svizzer. L’equipa da Tavau lantscha la stagiun 2018/2019 cun in cader giuven e nov.