La snowboardista da Flem manchenta en la cuppa mundiala da slopestyle in plaz da podest.

La snowboardista Sina Candrian ha manchentà be per pauc in plaz sin il podest en la cuppa mundiala da Kreischberg en l'Austria. La sportista da 30 onns era en il terz da quater percurs anc sin rang trais. La concurrenta norvegiaisa Silje Norendal ha dentant anc pudì vargar la Grischuna. Gudagnà la concurrenza ha la giapunaisa Onitsuka Miyabi. Segunda è l’Austriaca Anna Gasser.

En la concurrenza dals umens n'è nagin Svizzer sa qualifitgà per il final dals meglier 10.

