Dapi 90 onns èn las cursas da la cuppa mundiala dal Lauberhorn legendaras. La cursa rapida vala sco in dals gronds classichers insumma. Ils davos nov decennis è vegnì scrit blera istorgia sin questa pli lunga cursa rapida dal mund. Questas cursas stattan per tradiziun. In mitus che vegn inscenà onn per onn da nov.

Da Russi fin Klammer

Ils emprims victurs a las cursas dal Lauberhorn èn stads dus indigens, dus skiunzs da Wengen. Il 1930 ha Christian Rubi gudagnà la cursa rapida ed Ernst Gertsch il slalom. Ernst Gertsch è er gist il bab da las cursas dal Lauberhorn.

Dals onns 50 fin ils onns 60 han ils Austriacs procurà per la musica al Lauberhorn, oravant tut entras Toni Sailer ch’ha gudagnà quatter giadas en seria la cursa rapida. Il record tegn dentant Karl Molitor da Wengen ch’ha triumfà gist sis giadas.

Duel Svizra - Austria

Fin oz han ils Austriacs festivà la bleras victorias al Lauberhorn, numnadamain 67 (27 en la cursa rapida / 18 en il slalom / 22 en la cumbinaziun). Sin ils chaltgogns als Austriacs èn ils Svizzers cun 65 victorias (26 en la cursa rapida / 18 en il slalom / 21 en la cumbinaziun).

