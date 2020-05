Il comité alpin da la FIS ha decis d'adattar il modus tar las cursas parallelas. Permess che la dumonda vegn approvada dal Council na datti en l'avegnir nagins duels pli cun be ina cursa. Per ch'il format na sa tira betg a la lunga, sa qualifitgeschan be pli 16 enstagl da 32 skiunzs per las cursas da k.o.

La raschun per l'adattaziun è l'experientscha, ch'i na sa lascha betg evitar differenzas tranter ils dus vials da cursa pervia da la topografia, er sche las portas èn messas a moda identica.

