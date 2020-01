Ils ultims onns guardava la tabella da naziuns adina ora tuttina: L'Austria a la testa, la Svizra sin rang dus cun grond retard sin ils vischins en l'ost. L'onn passà han ils Austriacs rimnà, per exempel, passa 3'000 puncts dapli che la Svizra.

Hirscher è davent e la Svizra fa frunt als vischins

Tenor stan actual maina la Svizra en il classament general 88 puncts avant l'Austria. La Svizra ha 3836 puncts, ils Austriacs 3748 puncts.

Uschè gronda sco quest onn n'è la schanza mai stada ils ultims onns da daventar puspè ina giada la meglra naziun da skis. In grond motiv per quest duel guliv è segir era ch'ils Austriacs n'han betg pli Marcel Hirscher en lur retschas. Ils puncts dad el mancan simplamain a noss vischins. Per regla gudagnava Hirscher durant ina stagiun radund 1500 puncts.

Ina cursa plain tensiun fin a la fin

Cler è ch'i vegn, fitg probabel, a restar fin a la fin da la stagiun ina cursa stretga tranter las duas naziuns da skis.

Tar las dunnas Svizras è il cader plitost stretg. Ellas èn fitg dependentas da buns resultats da Wendy Holdener, Corinne Suter e Michelle Gisin. Auter tar ils umens, nua che la Svizra ha bler dapli atlets che han gia rimnà puncts questa stagiun. Sper ils topatlets sco Beat Feuz, Daniel Yule, Ramon Zenhäusern u Mauro Caviezel, va er la segunda garda regularmain per puncts.

Cuntrari guarda ora tar ils Austriacs. Tar ils umens èn els fitg dependents da singuls atlets, tar las dunnas è il dumber da skiunzas che van regularmain en ils puncts dentant fitg grond.

