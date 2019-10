Nagin campiunadi mundial, nagins gieus olimpics e grondas figuras che n’èn betg pli da la partida. La nova stagiun da skis 2019/2020 porta bleras e grondas midadas. I spetga dentant er in cumbat interessant per la culla gronda da cristal.

Quatter gronds han ditg adia

Sper Marcel Hirscher, l’Austriac ch’è stà durant blers onns la gronda figura en il circus da skis, han er il Tudestg Felix Neureuther ed il Norvegiais Aksel Svindal prendì cumià da la cuppa mundiala da skis, dus atlets che valevan tar ils fans sco dus dals pli simpatics.

Er tar las dunnas ha ina gronda figura mess ses skis da la vart, l’Americana Lindsey Vonn, l'uschenumnada «Speed Queen».

Ina nova èra

I cumenza pia ina nova èra en la cuppa mundiala da skis. Igl è la schanza per atlets ch’èn stads ils davos onns en l'umbriva da quest quartet. Gist tar ils umens dastg’ins esser spanegià, tgi che gudogna da nov il classament general da la cuppa mundiala. Ils davos otg onns ha mintgamai Marcel Hirscher gudagnà la culla gronda da cristal.

Ils dus favurits per quest titel èn da nov il Norvegiais Henrik Kristoffersen ed il Franzos Alexis Pinturault. Tar las dunnas resta la gronda favurita l’Americana Mikaela Shiffrin, il mument la gronda staila en il sport da skis.

Legenda: Carlo Janka vul puspè far in pass enavant. Keystone

Svizzers cun bunas cartas

In grond e lartg cader po er la Federaziun da skis svizra trametter a la partenza quest onn. Tar Swiss Ski n’hai dentant betg dà grondas midadas. E gist en las disciplinas tecnicas, ch’èn stadas durant onns la gronda miseria, tutgan ils Svizzers uss tar la crème de la crème.

Tar las dunnas è Wendy Holdener dapi intgins onns regularmain sin il podest en il slalom. Tar ils umens èn gist plirs abels da gudagnar cursas, tranter auter Ramon Zenhäusern, Daniel Yule u Loïc Meillard. Cun Marco Odermatt ha la Svizra plinavant in atlet ch’ha il potenzial dad ir en ils fastizs da Marcel Hirscher.

La gronda figura en las disciplinas spertas resta Beat Feuz, ch’ha da defender sia culla da cristal en la disciplina cursa rapida. Tar las dunnas vul Corinne Suter mussar che sias duas medaglias al davos campiunadi mundial ad Åre n’èn betg stadas ina casualitad.

Co statti cun Carlo Janka?

Tar el ston ins far in segn da dumonda. Il skiunz da Sursaissa ha pudì trenar fitg bain fin ch’el è puspè vegnì franà amez la stad pervia da mal il dies. Avunda dal sport da skis n’ha Janka dentant anc betg. El cumbatta vinavant e sch'ils problems da sanadad svaneschan è el da buna speranza da puspè pudair cumbatter per plazs da podest en las disciplinas spertas.

In grond trumf è là er Mauro Caviezel ch’ha definitivamain demonstrà la stagiun passada ch’el tutga tranter ils megliers dals megliers, tant en il super-G sco er en la cursa rapida.

