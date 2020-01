Il grond trumf svizzer è Mauro Caviezel, malgrà ch’el dat a Wengen ses comeback. Caviezel era cupitgà il december en il slalom gigant parallel ad Alta Badia e sa blessà vid ina chomma. Ussa è il skiunz da 31 onns puspè enavos. Ed el para dad esser top fit. En ils dus trenaments per la cursa rapida dal Lauberhorn ha Caviezel persvadì sco nagin auter. En l’emprim trenament ès el stà il pli spert, en il segund trenament è sulet l’Austriac Matthias Mayer stà intgins tschientavels pli sperts.

2 cursas – 2 schanzas da podest

Mauro Caviezel survegn a las cursas dal Lauberhorn, che festiveschan quest onn il giubileum da 90 onns, duas schanzas da far il pass sin il podest, i fiss l’emprim en sia carriera a Wengen. Sper la cursa rapida nua ch’el ha mussà sias ambiziuns en ils trenaments ha Caviezel er bunas cartas da far il pass sin il podest en la cumbinaziun alpina. Per che quai gartegia sto el surtut mussà in bun percurs da slalom. Avant in onn aveva Mauro Caviezel manchentà sco quart be per pauc il podest en questa disciplina.

Legenda: Mauro Caviezel ha persvadì en ils trenaments per la cursa rapida culs plazs 1 e 2. Keystone

Carlo Janka desista sin la cumbinaziun

Betg a la partenza è Carlo Janka ch’ha gudagnà tant il 2009 sco er il 2015 la cumbinaziun da Wengen. Pervia da ses problems cul dies ed er perquai ch’el n’ha betg pudì trenar slalom en questa stagiun desista el quest onn sin quella cursa, era per betg ristgar insatge.

Ses focus è uschia cumplettamain sin il punct culminant, la cursa rapida dal Lauberhorn da la sonda.

