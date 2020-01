Suenter che Sandro Simonet ha manchentà ina gronda schanza en la cumbinaziun alpina da Wengen (32avel), survegn el ussa ina segunda schanza. Il skiunz da Casti emprova da mussar in exploit en sia disciplina da parada, il slalom.

Simonet vul far revantscha a Wengen

Avant in’emna ad Adelboden ha Sandro Simonet manchentà la qualificaziun per il segund percurs be per paucs tschientavels. Ussa survegn el la proxima schanza avant ils fans da chasa.

Ils davos trais onns è il skiunz da 24 onns dentant mintgamai crudà ora a Wengen. Simonet e la pista al pe dad Eiger, Mönch e Jungfrau: quai n’è per il mument anc nagina grond’amur. Ch’el po dentant esser sperts en questa disciplina ha el gia mussà duas giadas en questa stagiun. A l’emprim slalom da la stagiun il november a Levi en Finlanda er’el vegnì 13avel ed avant bun 10 dis a Madonna di Campiglio en l’Italia 12avel.

Slalom dals umens Skiunzs svizzers manchentan mo per pauc il podest 19.01.2020

