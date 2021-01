Trais dis suenter ses triumf sin il traject da sprint, sto Fanny Smith sa cuntentar cun plaz trais a Idre Fjäll en la Svezia. Pli spertas che la skiunza svizra da 28 onns, èn stadas las Franzosas Alizée Baron e Marielle Berger Sabbatel.

Tar ils umens resulta era in plaz da podest per l’equipa svizra, Jonas Lenherr daventa segund. Suenter ses rang 4 la mesemna, fa il Son Gagliais per l’emprima giada en questa stagiun sin il podest. Victur daventa il Canadais Reece Howden.