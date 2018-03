Jonas Lenherr e Kevin Drury han oz midà il plaz sin il podest. La sonda era il Svizzer stà sisum ed il Canadais sin il segund plaz, la dumengia èsi il cuntrari. Il Grischun Armin Niederer è vegnì quart.

Per il leader en il classament general Marc Bischofberg ha dentant er a Sunny Valley betg gì success: Per el èsi gia a fin suenter ils otgavel finals. Er il pli grond adersari da l'um da l'Appenzell, il Franzos Jean-Frédéric Chappuis, è crudà or tar la cursa da la dumengia.

Smith: ier emprima, oz terza

Tar las dunnas è la victura dad ier, Fanny Smith vegnida oz terza. Gudagnà ha la Svedaisa Sandra Näslund avant la Canadaisa Brittany Phelan.

