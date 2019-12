Victorias per Smith e Berry

Ils atlets svizzers da skicross èn sa mussads en furma a la cuppa mundiala ad Innichen en las Dolomitas dal Tirol dal Sid. Tar ils umens ha gudagnà il Grischun Joos Berry. Er per l'ulteriur Svizzer, Jonas Lenherr, hai tanschì per in plaz dal podest. El è vegnì terz. Segund è vegnì il Franzos Bastien Midol.

Tar las dunnas ha Fanny Smith gudagnà. Per ella è quai la 21avla victoria da cuppa mundiala per la Vadaisa. Segunda è vegnida la Canadaisa Marielle Thompson e terza la Tudestga Daniela Maier.

