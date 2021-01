Il podest

1. Sebastian Foss-Solevaag (Norvegia) 1:46,23 Minuten

2. Marco Schwarz (Austria) +0,76 Sekunden

3. Alexis Pinturault (Frantscha) +0,95 Sekunden

Il skiunz svizzer Loïc Meillard ha be per pauc manchentà ina plazza da podest en il segund slalom a Flachau en l'Austria. Il romand è vegnì quart cun in retard da 19 tschientavels sin plazza 3.

Ulteriurs svizzers

Cun Luca Aerni sco 6avel e Ramon Zenhäuser sco 9avel èn dus ulteriurs svizzers sa classads tranter ils meglier 10.

Tangey Nef è crudà ora en il segund percurs.