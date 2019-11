A Levi realisescha Wendy Holdener sia 33avla plazza da podest, la 23 avla en in slalom. Sin la victura Mikaela Shiffrin perda l'atleta da Sviz 1,78 secundas. Partida da posiziun 6 ha Holdener mussà in ferm segund percurs ed ella è sa catapultada sin il segund plaz. Il podest vegn cumplettà cun l'Austriaca Katharina Truppe che realisescha il meglier resultat da sia carriera. Era in sigl enavant en il classament fa Michelle Gisin. 9avla suenter l'emprim percurs vegn Gisin 6avla (+3,17). Puncts en l'emprim slalom da la stagiun datti era per las Svizras Aline Danioth ed Elena Stoffel.

Mikaela Shiffrin (USA) 1:57,57 Wendy Holdener (SUI) +1,78 Katharina Truppe (AUT) +1,94

6. Michelle Gisin +3,17

18. Aline Danioth +4,66

23. Elena Stoffel +4,86

Petra Vlhova che manava suenter l'emprim percurs è crudada or.

Selina Egloff rimna experientschas

Selina Egloff da Scuol ch'è partida cun il numer 58 en sia emprima cursa en la cuppa mundiala perda 6 secundas en l'emprim percurs e manchenta sco 58avla cler la qualificaziun. Per la giuvna da 18 onns ch'ha gì oz ses debut en il ravugl da las meglras skiunzas dal mund vai surtut per ramassar experientschas sin livel mundial.

Damaun partan ils umens a Levi per lur emprim slalom da la stagiun. Per las dunnas cuntinuescha la stagiun vi sur mar la proxima fin d'emna cun in slalom ed in slalom gigant a Killington en ils Stadis Unids.

