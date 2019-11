Podest per Yule – Kristoffersen gudogna

Podest

Hendrik Kristoffersen – Norvegia 1:48.55 Clément Noël – Frantscha + 0.09 Daniel Yule – Svizra + 0.18

Henrik Kristoffersen da la Norvegia gudogna l'emprim slalom da la cuppa mundiala. Anc quart suenter l'emprim percurs sa catapultescha el sisum il podest e festivescha sia 19avla victoria en la cuppa mundiala. Sia 16avla en in slalom. Clément Noël da la Frantscha che manava suveran suenter l'emprim percurs croda per 9 tschientavels davos Kristoffersen e vegn segund.

Ferma prestaziun svizra – 6 atlets fan puncts

Il podest a Levi vegn cumplettà cun Daniel Yule che perda 18 tschientavels sin il victur. Il Vallesan era suenter l'emprim percurs anc 7avel e procura per l'emprim podest per in skiunz svizzer a Levi.

Ramon Zenhäusern croda per 9 tschientavels sper il podest e vegn quart. Ina buna prestaziun ha era il Grischun Sandro Simonet mussà. En la naiv da Levi vegn il Surmiran 13avel ed uschia terz meglier Svizzer. Puncts hai era dà per Luca Aerni e Loïc Meillard che vegnan ex-aequeo 17avel e fan bun bleras posiziuns en il segund percurs. Tanguy Nef sco 22avel cumplettescha la buna prestaziun svizra al cumenzament da la nova stagiun.

